La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Prosegue il lungo periodo anticiclonico che sta caratterizzando il mese di Febbraio. Altra giornata ben soleggiata ovunque salvo per qualche foschia o banco di nebbia al primo mattino in pianura. Temperature senza grandi variazioni con clima frizzante all'alba, ma poi di giorno valori fino a 17-18 gradi in pianura. Venti deboli.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cremona

A Cremona tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42 µg/m³.