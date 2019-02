Incendio a Giussano, azienda dismessa parzialmente distrutta da rogo

La sede dismessa di una ditta di tranciatura del legno è stata parzialmente distrutta da un incendio a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme si sono propagate dal piano terra dello stabile, intorno alle nove del mattino del 21 febbraio, per poi arrivare fino al primo piano. L’incendio ha distrutto l'archivio cartaceo aziendale. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe di origine dolosa, ma sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Seregno, Carate Brianza e Desio, che in circa due ore hanno domato il rogo. Non ci sono stati feriti.