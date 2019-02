La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il contesto rimane ben anticiclonico sulla Lombardia, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato. Tuttavia ci sarà una discreta probabilità di banchi di nebbia mattutini sulle zone di bassa pianura, mentre altrove al più qualche nube di passaggio, in prevalenza alta e stratificata. Temperature con poche variazioni: massime sui 13-14°C, minime intorno o poco sopra lo zero. Venti deboli a tutte le quote.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 55,2 µg/m³.