Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 19 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Alta pressione che ancora domina la scena sulla Lombardia, dove è atteso bel tempo generalizzato seppur con l'eccezione di banchi di nebbia più diffusi tra notte e mattino sulle zone di medio-bassa pianura. Nubi basse o banchi di nebbia che tenderanno a ripresentarsi tra tarda sera e notte. Temperature con poche variazioni, al più una lieve diminuzione in medio-alta quota.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cremona

A Cremona tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 47,3 µg/m³.