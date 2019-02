Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 18 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Altra giornata con tempo generalmente stabile e soleggiato sulla Lombardia. Unica eccezione rappresentata da foschie o locali banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino sulle basse pianure lungo il Po, specie verso Est. Escursioni termiche diurne piuttosto accentuate, con temperature minime di poco superiori allo zero in pianura e massime attorno ai 15 gradi. Venti deboli occidentali.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 57,7 µg/m³.