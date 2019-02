Giornata difficile ieri sulle montagne in provincia di Lecco. Cinque persone sono rimaste coinvolte in altrettanti incidenti che hanno richiesto l’intervento del soccorso alpino. Il più grave si è verificato sul Monte Legnone, dove una donna di 44 anni di Erba (Como) è morta dopo essere scivolata per 100 metri in un canalone, poco sotto la vetta. In mattina, nella zona della Grigna Settentrionale, a Pasturo (Lecco), un alpinista è stato soccorso sulla parete Fasana, ed è stato mobilitato anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Gli uomini del soccorso alpino sono poi intervenuti in Valsassina per un escursionista in difficoltà sul sentiero tra Artavaggio e Bobbio. L'ennesima chiamata è arrivata per una persona precipitata con il parapendio all'Alpe Giumello, sopra Vendrogno (Lecco). Il ferito è stato soccorso dall'elicottero e dai volontari di Premana. Nel tardo pomeriggio un altro intervento è stato effettuato sul Monte Barro a Galbiate (Lecco) per una donna con sospetta frattura a una gamba.