Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La permanenza di una robusta struttura anticiclonica continua a garantire tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni del Nord Ovest e in Lombardia. Da segnalare la possibile formazione di locali foschie o banchi di nebbia nelle prime ore del mattino, specie lungo il Po. Temperature massime molto miti ovunque, specialmente in montagna, dove seppur in lieve calo, registreranno valori marcatamente superiori alle medie del periodo. Minime notturne ancora contenute sulle pianure e sui fondovalle alpini.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di sabato è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 39,8 µg/m³.