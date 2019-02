Pavia, maltrattamenti nel centro per disabili: arrestata un'educatrice

C'è un nuovo arresto nell'indagine avviata dalla squadra mobile della Questura di Pavia per i maltrattamenti subiti da diversi ospiti della Residenza sanitaria per disabili "Mons. Rastelli" di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Dopo che nello scorso novembre erano stati arrestati, e posti ai domiciliari, il direttore e un operatore del centro, adesso anche un'educatrice che lavora nella stessa residenza per disabili è stata raggiunta dalla stessa misura cautelare. L'arresto della donna, che abita a Santa Giuletta, è stato disposto dal Gip di Pavia,Carlo Pasta, su richiesta del sostituto procuratore Camilla Repetto.

I maltrattamenti

La donna, alla quale sono stati concessi i domiciliari, è accusata di diversi maltrattamenti nei confronti degli ospiti della struttura, in particolare di ingiurie ripetute per provocare la reazione dei disabili e giustificare, in questo modo, la somministrazione di farmaci tranquillanti. Nel corso dell'indagine della polizia sono emersi particolari agghiaccianti, come il caso di un'anziana in carrozzina messa a testa in giù e di altri ospiti 'marchiati' con il fon bollente.