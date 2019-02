Milano, appartamento in fiamme in zona Moscova: nessun ferito

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, giovedì 14 febbraio, al quinto piano di un palazzo in pieno centro a Milano. Fortunatamente non si registrano feriti, ma sono stati danneggiati l’abitazione da cui è divampato il rogo e il solaio dell’edificio. Da quanto è stato riferito, il rogo è scoppiato attorno alle 19.30 all'ultimo piano di un edificio in via Volta, in zona Moscova. Le fiamme sono state immediatamente spente dai vigili del fuoco. Il palazzo è stato sgomberato, così come il bar che si trova al pian terreno. Attualmente sono in corso i rilievi per capire cosa abbia provocato l'incendio.