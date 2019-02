Milano, ferito alla gola da uno sconosciuto: indagini in corso

Un uomo di 52 anni è stato trasportato in ospedale per un taglio alla gola, inferto da uno sconosciuto, mentre si trovava all'interno dello scantinato del palazzo dove abita, in via Revere 15, a Milano. È accaduto attorno alle 17:15 di ieri, mercoledì 13 febbraio. Alla polizia l'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto. La ferita, inferta con una lama, è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 30 giorni. Sul posto è stata inviata la Scientifica e gli investigatori della squadra mobile sono a lavoro per accertare la sua versione.