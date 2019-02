Sondrio, undicenne cade durante corso di arrampicata a scuola: è grave

Una ragazzina di undici anni è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia per essere caduta da un'altezza di oltre sette metri dalla parete di arrampicata, all'interno di una palestra scolastica di Albosaggia, in provincia di Sondrio.

Il corso di arrampicata

Ieri, martedì 12 febbraio, l'undicenne stava seguendo assieme ai compagni di scuola una lezione speciale, tenuta dai militari della Scuola alpina della guardia di finanza (Sagf) di Sondrio, nell'ambito di un corso di arrampicata in orario curricolare, durante le ore di Scienze motorie. A seguirla c'erano due esperti del Sagf.

L'incidente

L'esatta dinamica dell'incidente e le cause dell'infortunio sono ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che ora indagano sull'episodio, a provocare la caduta potrebbe essere stata un'imbracatura troppo grande o indossata male. La ragazzina, stando alle testimonianze di chi si trovava nella palestra al momento dell'infortunio, pare che abbia perso la presa mentre si arrampicava e sia scivolata fuori dall'imbracatura, precipitando a terra. Per cercare di attutire la caduta, l'undicenne si è protetta con le braccia, riportando così la frattura di entrambi i polsi.

Il ricovero

I primi a soccorrerla sono stati gli stessi militari del Sagf. L'alunna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Sondrio, dove però è stato deciso il trasferimento agli Spedali Civili di Brescia per valutare eventuali lesioni interne. Il comandante provinciale della guardia di finanza di Sondrio, il colonnello Antonello Reni, si è subito messo in contatto con il personale sanitario per seguire da vicino l'evoluzione del quadro clinico della minorenne, ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.