Morbegno, distruggono una fontanella con dei petardi: ferito passante

Due giovani a Morbegno, in provincia di Sondrio, con potenti petardi hanno distrutto una fontanella in marmo dell'Ottocento e una cassetta della posta di una casa privata. Inoltre, nell'esplosione alcune schegge hanno ferito a una gamba un passante. I residenti, spaventati per il forte boato e gli schiamazzi notturni, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno rintracciato i due vandali.

La perquisizione dei militari

Dopo averli condotti in caserma, i militari hanno perquisito le abitazioni dei due giovani, sequestrando altro materiale esplodente detenuto illegalmente. Il passante ferito è stato soccorso dall'ambulanza per le lesioni, non gravi, riportate all'arto. Adesso il Comune valuterà se costituirsi parte civile quando sarà celebrato il processo per chiedere il risarcimento dei danni per la distruzione della storica fontanella.