Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 12 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti asciutte settentrionali, in un contesto anticiclonico, favoriscono una bellissima giornata soleggiata sulla Lombardia. Avremo cieli sereni praticamente ovunque o al più lievi velature di passaggio, con ottima visibilità. Qualche debole gelata mattutina nelle zone riparate dal vento, poi nel pomeriggio valori sui 12-13°C. Residua ventilazione settentrionale nei bassi strati, ancora qualche rinforzo in medio-alta quota.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,4 µg/m³.