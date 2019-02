Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 11 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Transitata la rapida perturbazione, la pressione aumenta rapidamente a partire da Ovest. Giornata soleggiata e limpida in pianura salvo per velature di passaggio; addensamenti sulle Alpi retiche confinali. Venti tesi settentrionali in montagna, rinforzi di fohen anche in pianura. Temperature in aumento nei bassi strati, massime sulla soglia dei 13-15°C.

Le previsioni a Como

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,7 µg/m³.