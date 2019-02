Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 10 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.(LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Una veloce perturbazione nord-atlantica attraversa il Nord-Italia determinando un peggioramento del tempo in Lombardia. Piogge deboli-moderate in pianura, specie a ridosso dei monti. Su Alpi e Prealpi precipitazioni moderate, con neve in genere dai 900-1100m di quota. Calo termico a tutte le quote, venti deboli in pianura mentre saranno in rinforzo dai quadranti occidentali in medio-alta montagna. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni tra tarda sera e notte a partire da Ovest.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 57,3 µg/m³.