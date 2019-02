Hanno tentato di assaltare il bancomat dell'agenzia di Lungavilla, in provincia di Pavia, della Centropadana Bcc Credito Cooperativo, ma il loro piano è andato in fumo e sono stati costretti a fuggire a mani vuote. I tre banditi, entrati in azione con il volto coperto, avevano già danneggiato la fessura di erogazione delle monete dello sportello, la loro intenzione, probabilmente, era quella di inserire dell'esplosivo per far saltare in aria il bancomat e prelevare il denaro. Nonostante l'assalto sia stato effettuato nel cuore della notte, erano circa le 4, alcuni passanti hanno notato i malviventi e hanno subito avvisato i carabinieri. Una pattuglia di servizio nella zona si è recata sul posto, a quel punto i banditi si sono dati alla fuga. I militari stanno proseguendo le indagini per identificare gli autori del tentato colpo.