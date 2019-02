Milano, Lamborghini centra 2 auto: ferito anche bimbo di un anno

Cinque persone, tra cui un bambino di un anno, sono rimaste ferite in maniera non grave in un incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 febbraio, sulla statale 36 in direzione Como, all'altezza di Cinisello Balsamo (Milano).

L'incidente

Secondo quanto emerso, anche se la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, il conducente di una Lamborghini, forse per la troppa velocità, avrebbe perso il controllo, finendo contro altre due auto, tra cui un'utilitaria con a bordo una 43enne, ribaltatasi a causa dell’impatto. Sull'altra auto viaggiava una famiglia, padre e madre di 38 e 32 anni, e il loro bimbo di un anno. Tutti trasportati in ospedale, non hanno riportato gravi traumi, e sono stati dimessi.