Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un campo di alta pressione, seppur in indebolimento, riesce a garantire ancora condizioni di stabilità sulla Lombardia. Giornata ancora in prevalenza soleggiata, seppur con il passaggio di nubi alte. Tendenza dalla sera-notte ad aumento più deciso delle nubi a partire dalle pianure. Temperature senza variazioni di rilievo, minime intorno o poco sopra lo zero e massime intorno ai 10-11°C.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42,4 µg/m³.