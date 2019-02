Milano, incendio in un appartamento in via Salasco: un intossicato

Un incendio è divampato questa mattina in uno stabile in via Salasco a Milano, in zona Bocconi. Secondo le prime informazioni l'inquilino, un 24enne è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale per il fumo inalato. Non dovrebbe trovarsi in gravi condizioni. Il rogo si è sviluppato intorno alle 6 in un appartamento al secondo piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza le altre persone. Le operazioni per spegnere le fiamme sono ancora in corso.