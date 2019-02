Curno, 25enne uccisa da ex: chiesa gremita e drappi rossi al funerale

A una settimana esatta dall'omicidio, nel pomeriggio di oggi, sabato 9 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Curno (Bergamo), sono stati celebrati i funerali di Marisa Sirtori, uccisa a coltellate dal marito Ezzeddine Arjoun, 35 anni, ora in carcere. L'uomo è accusato dell'omicidio della 25enne, parrucchiera, e del tentato omicidio della cognata Deborha, ora fuori pericolo. La donna non ha potuto prendere parte ai funerali della sorella perché ancora debole in ospedale.

Drappi rossi contro il femminicidio

Centinaia le persone presenti in chiesa: come chiesto dal Comune, sono state esposte decine di drappi rossi alle finestre delle case, e molte donne hanno indossato sciarpe e foulard rossi come gesto di condanna alla violenza di genere. Presente anche il sindaco Luisa Gamba con la fascia tricolore.