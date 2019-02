Un caso di scabbia in una scuola materna del Bresciano

Un caso di scabbia, infezione della pelle molto contagiosa, si è verificato in una scuola materna di Castenedolo, in provincia di Brescia. Ad aver contratto la malattia è una bimba di 5 anni, di origine indiana. "La bambina è stato allontanata da scuola e non c'è rischio di contagio", assicura l'amministrazione comunale del paese bresciano. "Non serve la bonifica degli ambienti", fa sapere un portavoce dell’assessorato alla Pubblica istruzione. Sarà l’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) a stabilire quando la bambina potrà tornare a frequentare l'ultimo anno di asilo.