Brescia, donna di 54 anni trovata morta in un parco: indagini in corso

Il cadavere di una donna di 54 anni è stato trovato a Brescia in un’area abbandonata, nel parco di via Nullo. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una donna già conosciuta dalle forze dell’ordine per problemi di tossicodipendenza. Sul corpo non sono emersi segni di violenza. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile della questura di Brescia. Non si esclude la causa della morte per overdose.