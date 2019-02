Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 8 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un lieve cedimento barico non determina conseguenze importanti sul Nord Ovest e la Lombardia, ad eccezione del passaggio di nuvolosità irregolare e in prevalenza stratiforme, a tratti più compatta solo sulle Alpi confinali. Temperature senza variazioni di rilievo.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,1 µg/m³.