Limbiate, padre spara al figlio e lo ferisce durante una lite

Un uomo di 37 anni, italiano, è stato ferito dal padre, di 66 anni, con un colpo di pistola. Il genitore ha sparato al figlio, colpendolo alla coscia destra, al culmine di una lite. E' successo oggi, venerdì 8 febbraio, in un appartamento di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. La dinamica del litigio familiare e del ferimento sono al momento al vaglio dei carabinieri. Il 37enne ferito è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.