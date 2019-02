Gli uffici del Comune di Milano hanno notificato ieri, mercoledì 6 febbraio, un provvedimento di revoca della licenza alla pizzeria 'Frijenno e Magnanno' situata nella centrale via Benedetto Marcello, in zona corso Buenos Aires. A motivo del provvedimento i presunti "legami tra la società in questione e la criminalità organizzata". Lo rende noto Palazzo Marino. Il Comune ha spiegato che la notifica è arrivata in seguito all'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Milano nei confronti della società 'CO.EL S.n.c' intestata a Tommasino Maria & C. con sede legale in via Benedetto Marcello a Milano.