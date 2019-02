Maltratta il suo cane per strada, clochard denunciato a Milano

Un clochard di 50 anni bulgaro è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti dopo aver preso a calci il proprio cagnolino in via Vittor Pisani 5, a Milano. La notte scorsa, poco prima dell’una, una dipendente di un locale, che ha l’ingresso sulla strada, ha sentito i guaiti dell’animale provenire dall’esterno e ha notato il senza fissa dimora che lo trascinava con la forza. Insieme a due colleghi ha poi visto che lo prendeva a calci per farlo attraversare e a quale punto i tre sono intervenuti per bloccarlo e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno fermato il clochard, visibilmente ubriaco, e hanno sequestrato il meticcio. Secondo i documenti, si chiama Balcho e proviene anche lui dalla Bulgaria. L'animale è stato affidato al canile di via Aquila.