Cremona, incendio all’alba in una palazzina: quattro feriti lievi

Un incendio è divampato, questa mattina prima dell’alba, in una palazzina a Cremona. Lo stabile di tre piani dove è scoppiato il rogo si trova in via Litta. Il personale del 118 è intervenuto poco prima delle 5.30. Otto condomini sono rimasti coinvolti ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Quattro persone sono state trasportate al pronto soccorso, tutte con codici di bassa gravità. È stata trasportata in ospedale anche una donna incinta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.