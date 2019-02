San Giuliano Milanese, scoperto con 200 dosi di shaboo: arrestato

Arrestato un uomo di 49 anni a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, per spaccio e detenzione di 200 dosi di shaboo. Quest'ultima è un tipo di metanfetamina che può avere effetti fino a dieci volte più potenti della cocaina.

Trovati 22 grammi di shaboo in casa del pusher

Alle 17 di lunedì 4 febbraio i carabinieri di San Donato Milanese hanno visto due uomini di nazionalità filippina scambiarsi della merce sospetta in via Emilia. I militari li hanno bloccati e hanno scoperto che l’uomo di 49 anni era uno spacciatore che aveva appena consegnato una dose a un connazionale di 39 anni. I carabinieri hanno perquisito il pusher e gli hanno trovato addosso altre 15 dosi in tasca. Nell'appartamento dello spacciatore, poco distante dal luogo dove è stato bloccato, è stata trovata altra droga, per un totale di circa 22 grammi di shaboo. Una quantità sufficiente per confezionare 200 dosi. Nella sua abitazione l’uomo aveva anche 3.810 euro in contanti.