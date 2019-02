Stavano per rapinare una banca nel Varesotto, arrestate cinque persone

Cinque rapinatori sono stati arrestati mentre stavano per entrare per fare una rapina in una agenzia del 'Credit Agricole Cariparma' di Caronno Pertusella, nel Varesotto. In manette sono finiti quattro uomini e una donna. I malviventi erano ignari di essere osservati e seguiti da tempo dai militari del Nucleo investigativo di Lodi. La banda è stata bloccata appena dopo il parcheggio in strada, davanti alla banca.

La perquisizione delle auto

I militari hanno perquisito le auto e vi hanno trovato cappellini e sciarpe che i rapinatori, tutti residenti tra il lodigiano e il sud Milano, stavano per utilizzare per coprirsi i volti. Sono state rinvenute anche fascette da elettricista, che sarebbero servite per immobilizzare ai polsi i dipendenti e i clienti presenti all'interno della filiale. Uno dei rapinatori, con precedenti e quindi già schedato, si era anche spalmato sulle mani una colla a presa rapida per evitare di lasciare impronte digitali nel corso del colpo. Tutti, dopo l'arresto, sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio (Varese), fatta eccezione per la donna che è stata rinchiusa nel carcere San Vittore a Milano. Diversi abitanti e alcuni dipendenti della banca si sono complimentati con i carabinieri dopo aver assistito al veloce blitz.