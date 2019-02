Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 5 febbraio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

La rimonta di un campo di alta pressione dall'Europa occidentale favorirà una giornata in prevalenza ben soleggiata ovunque. Qualche foschia al mattino sulle pianure, ed anche blandi annuvolamenti stratiformi di passaggio. Temperature in lieve aumento, pur con gelate ancora possibili all'alba.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -5°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o debolie proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.



Le previsioni a Mantova

A Mantova tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.