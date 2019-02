Delitto Caccia, Rocco Schirripa: “Chi mi accusa ottiene benefici”

"Non ci sto più a stare in carcere da innocente". È questa una delle affermazioni pronunciate da Rocco Schirripa, che questa mattina ha reso dichiarazioni spontanee nel processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano in cui è imputato per l'omicidio del Procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso nel giugno 1983. "Mi fa veramente rabbia che queste persone si vendichino su di me per avere i loro benefici" ha poi aggiunto, riferendosi ai pentiti di 'ndrangheta che hanno fatto il suo nome nel dibattimento di primo grado, in cui è stato condannato all'ergastolo. "Rocco Schirripa non c'entra niente e non lo dico io, ma i fatti", ha aggiunto poi l'imputato. "Hanno studiato a tavolino per trovare un capro espiatorio e hanno scelto me perché ero una preda facile: sono compare di Domenico Belfiore, sono pregiudicato e sono calabrese". E ancora: "Non mi sono mai macchiato di fatti di sangue, lo grido con tutte le mie forze: sono innocente".

Chiesta conferma dell’ergastolo

Stamane, il sostituto procuratore generale Galileo Proietto ha chiesto la conferma della condanna al carcere a vita inflitta nel luglio 2017. Schirripa è stato arrestato nel dicembre 2015, a oltre 30 anni dal delitto. Tra le prove dell'inchiesta del Pm di Milano Marcello Tatangelo (ora sostituto pg a Torino) alcuni dialoghi intercettati tra Domenico Belfiore (a capo dell'omonimo clan e condannato all'ergastolo in via definitiva come mandante del delitto) e altri 'ndranghetisti, tra cui Placido Barresi, boss ed ergastolano, ora in semi-libertà.

Le indagini

Secondo le indagini della Dda milanese, l'omicidio Caccia fu una dimostrazione di fedeltà data da Schirripa ai boss, i quali sarebbero stati 'irritati' dall'estremo rigore del magistrato torinese. Ipotesi condivisa dal sostituto procuratore generale Galileo Proietto che, nella sua requisitoria, ha illustrato i diversi passaggi dell'indagine, a partire dalla lettera anonima che era stata inviata a Domenico Belfiore, già condannato all'ergastolo per il delitto, alla fine di agosto del 2015. Lettera che spinse Belfiore, Barresi e l'imputato, come risulta dalle intercettazioni, a parlare del delitto Caccia. Dialoghi, questi, considerati una prova decisiva. Proietto ha poi citato la testimonianza di Domenico Agresta, 30enne pentito di ndrangheta che rivelò, prima agli inquirenti e poi al processo a Milano, di avere saputo dal padre e boss di ndrangheta Saverio Agresta che Rocco Schirripa e l'ex militante di prima linea Francesco D'Onofrio facevano parte del gruppo di fuoco che uccise il magistrato torinese. Secondo il pg, il figlio del boss è attendibile anche perché "è nato ndranghetista, ha respirato 'ndrangheta sin da quando è nato e suo padre è un nome di spicco della 'ndrangheta piemontese". "Quella di primo grado - ha sostenuto Proietto, che nel novembre scorso ha avocato la nuova indagine sull'omicidio Caccia a carico di D'Onofrio - è una sentenza giusta, che ha preso in considerazione le esigenze di tutte le parti. Dopo 30 anni è stato fatto un primo passo verso la giustizia, speriamo che non ne passino altri 30 perché sia fatta completamente". E ancora: "Bruno Caccia non è stato dimenticato, la sentenza è stata un passo importante". La prossima udienza si terrà il 13 febbraio.

Data ultima modifica 05 febbraio 2019 ore 17:05