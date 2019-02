Anziana investita sulle strisce nel Milanese: muore in ospedale

Una donna di 88 anni, Giuseppina Parravicini, è morta in ospedale per i forti traumi riportati dopo essere stata investita da un'auto, nella serata di ieri, sabato 2 febbraio, a Cologno Monzese (Milano). L'incidente è avvenuto mentre l'anziana attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della nipote 55enne, rimasta ferita in modo lieve. Alla guida dell'auto c'era un 81enne, risultato negativo all'alcol test.

Le indagini

Il pensionato, secondo la ricostruzione dei carabinieri, dopo l'impatto si è fermato per prestare aiuto alle vittime e ha chiamato i soccorsi, ma sarà comunque indagato per il decesso dell'anziana. La donna, trasportata insieme alla figlia all'ospedale San Raffaele di Milano, è deceduta poco dopo l'arrivo. La nipote della vittima, arrivata in pronto soccorso con una sospetta frattura al naso, è stata dimessa. La macchina dell'automobilista è stata sequestrata. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

