Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. in serata formazioni nebbiose, è previsto 1mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

La perturbazione, seppur indebolita, insiste sulla Lombardia determinando un'altra giornata grigia con fenomeni generalmente di debole intensità, più probabili al mattino sui settori settentrionali, e dal pomeriggio-sera sulle pianure; nevosi solo in montagna, generalmente oltre i 1000-1300 metri, localmente più in basso sui settori occidentali. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi.

Le previsioni a Lecco

A Lecco cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,3 µg/m³.