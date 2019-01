Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 31 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Peggiora in serata con deboli nevicate, sono previsti 3.1cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare sulla Lombardia, specie sui settori orientali, altrove maggiori schiarite salvo nebbie sulle basse pianure in sollevamento. Tra pomeriggio e sera avanza di gran carriera una nuova perturbazione da Ovest, con rapido aumento della copertura e deboli precipitazioni a partire dal pavese, in estensione tra sera e notte a tutti i settori. Neve fino in pianura, mista a pioggia tra bresciano orientale e mantovano. Clima pienamente invernale.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a deboli nevicate in serata, sono previsti 3.7cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, è previsto un centimetro di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 30,2 µg/m³.