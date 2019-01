Como, baby gang: "condotte antisociali", misure per 17 minorenni

Una banda di adolescenti di Como è accusata di "condotte antisociali": sono 17 le misure cautelari nei confronti di altrettanti minorenni tutti tra i 14 e i 17 anni e tutti indagati nell'ambito di un procedimento denominato "Baby Gang di Como". "In particolare è stata disposta l'applicazione della custodia in carcere per cinque minorenni, del collocamento in comunità per altri sette minorenni e infine della permanenza in casa per ulteriori cinque", così la nota della Procura di Como.

I minorenni indagati

I 17 indagati sono indiziati di essere autori in concorso tra loro di circa una quarantina di reati consumati o tentati: 10 rapine, un'estorsione, 17 furti aggravati, cinque ricettazioni, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi a Como e e dintorni nel periodo tra luglio e ottobre 2018. "Gli indagati hanno dato vita a un vero e proprio fenomeno di micro-criminalità diffuso ormai da qualche mese nel territorio del Comasco, con una pericolosa escalation nella gravità delle condotte antisociali, alimentata dal diffuso senso di impunità di questi giovani, e con un'espansione del bacino di raccolta della banda che ha coinvolto via via un numero sempre maggiore di aderenti, attratti dalla prospettiva di conquistarsi un prestigio sociale nei confronti dei coetanei, oltre che un ruolo di supremazia nel gruppo dei pari», ha concluso la Procura.

Data ultima modifica 30 gennaio 2019 ore 10:00