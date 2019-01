Milano, condannato a sei anni per truffa il 'Madoff della Bocconi'

Alberto Micalizzi, soprannominato il 'Madoff della Bocconi', è stato condannato a Milano a 6 anni di carcere, con l'accusa di associazione per delinquere, truffa e tentata truffa ai danni di investitori e istituti di credito nazionali ed esteri, in particolare russi, per alcune decine di milioni di euro. Micalizzi è stato docente di Finanza Aziendale in Bocconi, prestigioso ateneo milanese in cui non lavora più da anni. La condanna è stata decisa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Flores Giulia Tanga.

Micalizzi è stato assolto per alcuni reati

Nel processo, su 15 imputati, oltre a Micalizzi sono state condannate altre due persone, rispettivamente a 5 anni e 3 anni e 800 euro di multa. Gli altri imputati sono stati assolti, così come Micalizzi per alcuni reati. Diversi capi di imputazione sono stati derubricati o dichiarati prescritti. Per Pirelli spa, tra le parti civili, è stato disposto il risarcimento in separata sede. "Questo mondo straordinario di truffe da centinaia di milioni – commenta Lodovico Mangiarotti, difensore di Micalizzi - non esiste. Se le truffe sono tentate non ci sono".