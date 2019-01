Milano, si fingeva donna in chat sul web per estorcere soldi: arrestato

La polizia postale ha arrestato un presunto estorsore che agiva sul web fingendosi una donna. L’uomo, 43 anni, creava falsi profili femminili con cui abbordava le proprie vittime per poi avviare una conversazione via chat. Riusciva quindi a infettare i computer dei malcapitati con dei malware, attraverso cui trafugava dati personali sensibili, foto e corrispondenza a sfondo sessuale. Fatto questo, ricattava i suoi interlocutori, pretendendo pagamenti anche in cripto-valuta, con la minaccia che se non avesse ottenuto il denaro avrebbe pubblicato il materiale compromettente in suo possesso.

L'arresto

Nei confronti del 43enne la polizia postale ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità giudiziaria di Milano. L'uomo è gravemente indiziato di estorsione online in danno di svariate vittime.