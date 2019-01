La situazione meteo in città

A Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il modesto fronte giunto domenica esaurisce già i suoi effetti sulla nostra regione, dove la giornata sarà in prevalenza asciutta ovunque, seppur inizialmente ancora nuvolosa specie sulle pianure centro-orientali, in particolare sul mantovano. Tendenza a qualche schiarita nella seconda parte del giorno con ingresso di ventilazione anche sostenuta da Nord. Temperature in aumento in pianura.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni a Brescia

A Brescia molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17,2 µg/m³.