Lodi, ricercato perde documenti e si presenta in caserma: arrestato

I carabinieri di Lodi hanno arrestato un ricercato internazionale. L'uomo si è presentato di persona in caserma per denunciare lo smarrimento dei documenti di riconoscimento. Si tratta di un 28enne kosovaro, residente in Francia, su cui pendeva un ordine di cattura emesso dall'Autorità Giudiziaria tedesca per reati contro il patrimonio.

L'identificazione del ricercato

L'uomo si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia, quando i militari hanno verificato la sua posizione in Italia, estendendo successivamente la ricerca sul territorio europeo. Si è scoperto in tal modo che l'uomo era ricercato. Una volta accertata la sua identità, i militari lo hanno portato in carcere a Lodi, a disposizione per l'estradizione.