Maxi rissa in un bar di Legnano: cinque persone sono rimaste ferite

Cinque persone sono rimaste ferite durante una maxi rissa, avvenuta intorno alla mezzanotte di oggi, lunedì 28 gennaio, in un bar di Legnano, nel Milanese. Secondo una prima ricostruzione della polizia, una ventina di persone (alcuni clienti del bar, tutti sudamericani, e i gestori, di nazionalità albanese) ha iniziato a discutere per motivi banali ed è poi passata alle mani. Nel parapiglia generale cinque persone sono rimaste ferite e contuse, colpite da colli di bottiglia rotti, sassi e anche una mazza da baseball. Trasportati in ospedale da varie ambulanze, i feriti sono stati medicati e dimessi con prognosi dai dieci ai venti giorni. Sono in corso le indagini per identificare i presenti.