Gallarate, scoppia incendio in uno scantinato: evacuata palazzina

Una palazzina di tre piani a Gallarate, in provincia di Varese, è stata evacuata, nella mattina di lunedì 28 gennaio, a causa di un incendio in uno scantinato. I vigili del fuoco hanno aiutato alcuni residenti, rimasti bloccati in casa a causa del fumo, a lasciare le loro abitazioni. Tra questi una donna, soccorsa dai pompieri e fatta uscire dalla finestra con una scala di emergenza, poi trasportata in ospedale per una sospetta intossicazione. A quanto emerso, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono sprigionate in un locale nel piano interrato, provocando una densa coltre di fumo che ha invaso le scale condominiali. I vigili del fuoco di Busto Arsizio e Somma Lombardo sono poi riusciti a domare le fiamme.