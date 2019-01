La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Una perturbazione nord-atlantica si avvicina da Ovest, coinvolgendo la Lombardia solo in parte e per lo più con diffusa nuvolosità in aumento nel corso del giorno. Attesa anche qualche debole o debolissima precipitazione dal pomeriggio, specie sulle Prealpi, nevosa oltre i 700-800 metri. Venti tendenti a rinforzare da Ovest in quota, deboli orientali in pianura. Temperature in lieve calo.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Mantova

A Mantova nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 37 µg/m³.