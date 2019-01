È morto a Milano oggi, sabato 26 gennaio, a 81 anni, Antonio Magnocavallo, dal 2006 presidente della 'Società del Quartetto' di Milano. Era malato da tempo. Avvocato civilista, nato nel 1937, era socio dell'associazione sin dall'infanzia. La Società nacque nel 1864 per la diffusione della musica e l'organizzazione di concerti, e conta nella sua storia la prima esecuzione italiana della 'Nona sinfonia' di Beethoven.

"Ha aperto la Società al pubblico"

"Aveva fatto parte del Consiglio Direttivo – sottolinea una nota della Società - a partire dagli anni Ottanta, significativi per la trasformazione del Quartetto: Magnocavallo si era battuto con tenacia e generosità per riconquistare l'apertura della Società al pubblico, non più ai soli Associati, in continuità con i suoi originari scopi statutari della fondazione nel 1864. 'Il Quartetto' amava sostenere 'è un privilegio per tutti'".

Le esequie

Il funerale si svolgerà lunedì 28 gennaio alle 14:45 nella chiesa di San Marco, con un ultimo saluto musicale affidato al Quartetto di Cremona.