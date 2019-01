Milano, borseggiatrice arrestata in stazione Centrale

Una borseggiatrice, bosniaca di 24 anni, è stata arrestata dagli agenti della Squadra di PG della Polizia Ferroviaria Lombardia all'interno della stazione Centrale di Milano. Durante uno dei servizi antiborseggio, una pattuglia ha notato la donna, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, nei pressi del treno diretto in Francia. Gli agenti si sono appostati nei pressi del binario per osservarla. La donna, dopo aver effettuato un giro a bordo del treno, è scesa per dirigersi verso l'uscita. Gli agenti l'hanno fermata ed effettuato un controllo al termine del quale è emerso che la donna era destinataria di un provvedimento di esecuzione pena di 10 anni, 1 mese e 28 giorni di reclusione per circa 20 episodi di furto aggravato commessi in passato.