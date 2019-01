Milano, arrestato un corriere della droga: aveva ingerito 70 ovuli

Un nigeriano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per traffico di droga. L'uomo aveva ingerito 70 ovuli tra cocaina ed eroina per un peso complessivo di 814,27 grammi. Gli agenti della Polfer lo hanno fermato domenica scorsa 20 gennaio. Il giovane è stato bloccato subito dopo essere arrivato in treno dalla Francia alla stazione di Milano Porta Garibaldi, ha attirato l'attenzione per il suo atteggiamento guardingo. Dalla perquisizione nelle tasche non è emerso nulla, a incuriosire gli agenti sono state le scarpe da donna nelle cui suole era stato ricavato un incavo che, questa l'ipotesi, sarebbe servito per nascondere la droga. A quel punto è sorto il dubbio che potesse aver ingerito degli ovuli ed è stato deciso di sottoporlo a un'ecografia all'ospedale Niguarda. L'esame ha rivelato gli ovuli nell'intestino.