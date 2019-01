Milano, 33enne ruba in scuola materna: vigilante spara e lo ferisce

Un uomo è stato ferito al piede dal colpo di pistola sparato da una guardia giurata in una scuola materna in via Santissima Trinità, a Milano. Durante la notte del 24 gennaio il 33 enne è entrato nella struttura e ha forzato uno dei distributori automatici di bevande, facendo scattare l'allarme.

L'intervento della guardia

Il vigilante è intervenuto accendendo la luce e puntando l’arma contro l’intruso per bloccarlo. Mentre stava chiamando la centrale per avvisare le forze dell’ordine è stato aggredito dall’uomo che lo ha colpito con due pugni. Dopo l’aggressione ha provato a scappare da una finestra, ma la guardia giurata lo ha raggiunto. Ne è scaturita una colluttazione. A questo punto è stato sparato il colpo di pistola che ha ferito il 33enne al piede.

Arrestato per furto e resistenza

L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Milano per un'operazione e non è in gravi condizioni. È piantonato dalla polizia perché è in arresto per furto e resistenza. La guardia giurata è stata accompagnata in ospedale per curare le contusioni riportate nella colluttazione.