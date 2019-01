La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Le correnti asciutte da Nord garantiscono una bella giornata di Sole su tutta la Lombardia, fatta eccezione per qualche addensamento limitato alle aree alpine di confine, specie livignasco. Gelate diffuse all'alba con nebbie sulle zone di medio-bassa pianura, poi nel pomeriggio temperature fin verso i 10°C, anche superiori su zona Laghi. Venti a tratti sostenuti in montagna e su comasco e lecchese, in genere deboli variabili altrove.

Le previsioni a Como

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Pavia

A Pavia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,4 µg/m³.