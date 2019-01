Milano, beve una boccetta di droga dello stupro: salvato dopo overdose

Un 43enne è stato salvato dopo essere arrivato in ospedale in overdose per aver bevuto una grande quantità di Ghb, la cosiddetta “droga dello stupro”. È accaduto ieri a Milano. L’uomo ha ingerito la sostanza durante una serata trascorsa con due amici in un appartamento in zona Viale Monza nel capoluogo lombardo. Sono stati proprio i due ospiti a chiamare l’ambulanza, intorno alle 19.30, quando si sono resi conto delle condizioni del 43enne. L’uomo è stato trasportato alla clinica Multimedica e ha ammesso ai carabinieri di aver bevuto volontariamente una grande quantità della sostanza contenuta nella boccetta.