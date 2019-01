La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il vortice di bassa pressione scivola verso il Mar Tirreno, determinando sulla Lombardia una giornata asciutta seppur con nubi diffuse per lo meno al mattino. Nubi più compatte lungo il Po, schiarite invece sulle Alpi, in successiva estensione verso Sud nella seconda parte del giorno. Serata per lo più con cieli poco nuvolosi. Rialzo termico nelle massime diurne, con valori intorno ai 5-7°C.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 44,2 µg/m³.