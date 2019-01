Terrorismo, Brescia: foreign fighter condannato a 6 anni

La Corte d'Assise di Brescia ha condannato a sei anni per apologia del terrorismo e addestramento Anas El Abboubi, foreign fighter di 26 anni, marocchino di origini ma cresciuto a Vobarno, in provincia di Brescia. Il giovane era stato arrestato nell'estate 2013 con l’accusa di apologia del terrorismo. In seguito era stato scarcerato per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. El Abboubi era quindi partito per la Siria, dove ha fatto perdere le sue tracce. La famiglia ritiene che il giovane sia morto, ma il PM, che aveva chiesto la condanna a sette anni, in mancanza di prove riguardanti il decesso aveva chiesto e ottenuto la celebrazione del processo. El Abboubi è ricercato a livello internazionale.

Le parole dei legali

"Da anni non abbiamo più contatti con il nostro assistito. La famiglia e soprattutto il padre ritengono sia morto in Siria dove è stato localizzato l'ultima volta". Lo hanno detto gli avvocati Giovanni Brunelli e Nicola Mannatrizio al termine del processo ad Anas El Abboubi.

